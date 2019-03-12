У Харкові відкрили кримінальне провадження через перекриття дороги протестувальниками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові громадяни перекрили рух транспорту у напрямку центру міста, за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 11 березня о 19:50 на проспекті Науки близько 50 осіб перекрили рух транспорту у напрямку центру міста.
"Поліцейські встановили, що три доби тому у будинку № 19 по вулиці Мирній, де мешкають вказані громадяни, через нездійснення перереєстрації особових рахунків було припинено електропостачання, внаслідок чого люди перекрили рух", - йдеться в повідомленні.
Після проведення переговорів о 21:30 громадяни розійшлися, рух транспорту відновили. За групове порушення громадського порядку поліція відкрила кримінальне провадження.
"За даним фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Перевірка триває", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, жителі венесуельського міста вийшли на вулиці, протестуючи проти тривалої відсутності електрики.