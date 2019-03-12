В Харькове открыли уголовное производство из-за перекрытия дороги протестующими
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове граждане перекрыли движение транспорта в направлении центра города, по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 11 марта в 19:50 на проспекте Науки около 50 человек перекрыли движение транспорта в направлении центра города.
"Полицейские установили, что трое суток назад в доме № 19 по улице Мирной, где проживают указанные граждане, за неосуществление перерегистрации личных счетов было прекращено электроснабжение, в результате чего люди перекрыли движение", - говорится в сообщении.
После проведения переговоров в 21:30 граждане разошлись, движение транспорта восстановили. За групповое нарушение общественного порядка полиция открыла уголовное производство.
"По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - отметили в полиции.
Напомним, жители венесуэльского города вышли на улицы, протестуя против длительного отсутствия электричества.