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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп

У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп

Київ • УНН

 • 260601 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп. Бої йдуть в центрі міста та на прилеглих територіях. Про це написав голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

“Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога”, — йдеться в дописі.

Деталі

Також жителів Харкова закликали не виходити з укриттів та не пересуватися транспортом.

“Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю. Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!”, — додав Синєгубов.

Нагадаємо 

У Харків прорвалася легка техніка російських окупантів.

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