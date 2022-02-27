У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харкові триває ліквідація ворожих військових груп. Бої йдуть в центрі міста та на прилеглих територіях. Про це написав голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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“Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога”, — йдеться в дописі.
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Також жителів Харкова закликали не виходити з укриттів та не пересуватися транспортом.
“Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю. Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!”, — додав Синєгубов.
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