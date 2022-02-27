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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 3243 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харків прорвалася легка техніка російських окупантів

У Харків прорвалася легка техніка російських окупантів

Київ • УНН

 • 385026 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Харків'ян закликають залишатися вдома та не покидати укриттів. Про це написав голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

“Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста. Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста”, — написав Синєгубов.

Деталі

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зараз йдуть бої на Олексіївці в Центрі та в районі Гідропарку.

Українські Національні Новини

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