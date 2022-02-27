У Харків прорвалася легка техніка російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Харків'ян закликають залишатися вдома та не покидати укриттів. Про це написав голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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“Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста. Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста”, — написав Синєгубов.
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