В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Харьковчан призывают оставаться дома и не покидать укрытий. Об этом написал председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, информирует УНН.
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“Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города”, — написал Синєгубов.
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