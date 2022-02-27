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15 марта, 19:03 • 77083 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118948 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112126 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93035 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92068 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80627 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115651 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов

В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов

Киев • УНН

 • 385022 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Харьковчан призывают оставаться дома и не покидать укрытий. Об этом написал председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

“Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города”, — написал Синєгубов.

Детали

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко сейчас идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка.

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