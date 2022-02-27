В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов

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“Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города”, — написал Синєгубов.

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Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко сейчас идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка.