В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп

Цитата

“Продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и прилегающих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага”, — говорится в заметке.

Детали

Также жителей Харькова призвали не выходить из укрытий и не передвигаться транспортом.

“Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!”, — добавил Синегубов.

Напомним

В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов.