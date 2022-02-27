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15 марта, 19:03 • 77281 просмотра

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В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп

В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп

Киев • УНН

 • 260599 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои идут в центре города и на прилегающих территориях. Об этом написал председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

“Продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и прилегающих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага”, — говорится в заметке.

Детали

Также жителей Харькова призвали не выходить из укрытий и не передвигаться транспортом.

“Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!”, — добавил Синегубов.

Напомним

В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов.

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