В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои идут в центре города и на прилегающих территориях. Об этом написал председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, информирует УНН.
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“Продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и прилегающих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага”, — говорится в заметке.
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Также жителей Харькова призвали не выходить из укрытий и не передвигаться транспортом.
“Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!”, — добавил Синегубов.
Напомним
В Харьков прорвалась легкая техника российских оккупантов.