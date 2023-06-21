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У Харкові сталася аварія на газогоні: через блискавку загорівся газ після зсуву ґрунту

Київ • УНН

 • 874080 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Харкові напередодні ввечері сталася аварія на газогоні, яку наразі ліквідовують, повідомили у середу у ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.

У Харкові сталася аварія на газогоні: через блискавку загорівся газ після зсуву ґрунту

Деталі

За даними ДСНС, 20 червня о 22:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на газогоні у Харкову на проспекті Гагаріна.

"Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби", - розповіли у відомстві.

Подачу газу, як вказано, відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

"Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці пригоди лишаються 2 розрахунки ДСНС, які чергуватимуть, допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо

Зранку 21 червня сталася масштабна аварія, за даними Міненерго, на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого було знеструмлено 100 тис. споживачів у Києві та області, були затримки руху громадського транспорту. Наразі світло повернули.

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