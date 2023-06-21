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В Харькове произошла авария на газопроводе: из-за молнии загорелся газ после оползня

Киев • УНН

 • 874080 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Харькове накануне вечером произошла авария на газопроводе, которую сейчас ликвидируют, сообщили в среду в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пишет УНН.

В Харькове произошла авария на газопроводе: из-за молнии загорелся газ после оползня

Детали

По данным ГСЧС, 20 июня в 22:25 спасатели получили сообщение о пожаре на газопроводе в Харькове на проспекте Гагарина.

"Во время аварийных работ на канализационной сети произошел сдвиг грунта, что повлекло разгерметизацию газопровода. Позже, по предварительным данным, в результате удара молнии загорелся газ, который выходил из трубы", - рассказали в ведомстве.

Подачу газа, как указано, сразу перекрыли, однако из-за значительного давления в системе он горел длительное время.

На месте происшествия работали 5 оперативных подразделений ГСЧС. Они контролировали факельное горение и обеспечивали защиту жилого сектора и других объектов.

"По состоянию на 09:00 открытого горения не происходит. На месте происшествия остаются 2 расчета ГСЧС, которые будут дежурить, пока коммунальщики не устранят все последствия аварии", - сообщили в управлении.

Напомним

Утром 21 июня произошла масштабная авария, по данным Минэнерго, на линии 330 кВ оператора системы электропередачи, в результате чего было обесточено 100 тыс. потребителей в Киеве и области, были задержки движения общественного транспорта. Сейчас свет вернули.

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