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У Харкові розгорівся скандал через "несподіваний" урок патріотизму: директора відсторонили

Київ • УНН

 • 24087 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Директора гімназії в Харкові відсторонили після того, як організація Фрайкор провела там урок патріотичного виховання. Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

За словами Терехова, 3 березня у 43-й гімназії пройшов "несподіваний" урок патріотизму, який "закінчився уроком фашизму у виконанні праворадикальної організації Фрайкор". Після цього в закладі призначили перевірку, а директора відсторонили. Секретар міськради заявив, що діти "не повинні бути монетою в політичних іграх".

"...Свою назву ці хлопці (Фрайкор) беруть від німецького Freikorps. Була така радикально-патріотична організація в Німеччині, яка після свого розпуску забезпечила кадрами НСДАП. Попросту - нацистів. Я не проти уроків патріотизму, я проти уроків фашизму", - додав Терехов.

Нагадаємо, що Ігор Терехов тимчасово виконує обов'язки міського голови Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

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