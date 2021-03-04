У Харкові розгорівся скандал через "несподіваний" урок патріотизму: директора відсторонили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Директора гімназії в Харкові відсторонили після того, як організація Фрайкор провела там урок патріотичного виховання. Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, пише УНН.
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За словами Терехова, 3 березня у 43-й гімназії пройшов "несподіваний" урок патріотизму, який "закінчився уроком фашизму у виконанні праворадикальної організації Фрайкор". Після цього в закладі призначили перевірку, а директора відсторонили. Секретар міськради заявив, що діти "не повинні бути монетою в політичних іграх".
"...Свою назву ці хлопці (Фрайкор) беруть від німецького Freikorps. Була така радикально-патріотична організація в Німеччині, яка після свого розпуску забезпечила кадрами НСДАП. Попросту - нацистів. Я не проти уроків патріотизму, я проти уроків фашизму", - додав Терехов.
Нагадаємо, що Ігор Терехов тимчасово виконує обов'язки міського голови Харкова після смерті Геннадія Кернеса.