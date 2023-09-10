У Харкові рф зруйнувала близько 5 тисяч будинків – мер

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"Харків дуже постраждав від ворожих обстрілів. Десь 5 тисяч будинків у місті розтрощено, 500 з них зовсім не підлягає відновленню. Але за минулий рік нам вдалося відновити, відбудувати, модернізувати 200 будинків, сьогодні у роботі 60 будинків. Ми маємо надію, що ми зробимо до опалювального сезону ці 60 будинків…», - розповів Терехов.

За його словами, на сьогодні 150 тисяч мешканців Харкова без даху над головою.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби завдали керованою авіабомбою по селу Ізюмське на Харківщині, пошкоджено будівлі агропідприємства. Через обстріли Куп’янська пошкоджено будинок.



