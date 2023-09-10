В Харькове рф разрушила около 5 тысяч домов - мэр

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"Харьков очень пострадал от вражеских обстрелов. Где-то 5 тысяч домов в городе разбито, 500 из них совсем не подлежит восстановлению. Но за прошлый год нам удалось восстановить, отстроить, модернизировать 200 домов, сегодня в работе 60 домов. Мы надеемся, что мы сделаем к отопительному сезону эти 60 домов…», - рассказал Терехов.

По его словам, на сегодня 150 тысяч жителей Харькова без крыши над головой.

Дополнение

российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли управляемой авиабомбой по селу Изюмское на Харьковщинеи, повреждены здания агропредприятия. Из-за обстрелов Купянска поврежден дом.



