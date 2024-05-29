У Харкові пролунав вибух
Київ • УНН
У Харкові пролунав вибух, про що повідомив мер міста Ігор Терехов після того, як та у Повітряних силах ЗСУ попередили про ворожі пуски керованих авіабомб у Харківській області.
У Харкові пролунав вибух, про що повідомив мер міста Ігор Терехов після того, як та у Повітряних силах ЗСУ попередили про ворожі пуски керованих авіабомб у Харківській області, пише УНН.
У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!
Перед цим ПС ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.
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