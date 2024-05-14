У Харкові пролунала серія вибухів
Київ • УНН
У Харкові, Україна, сталася серія вибухів, що призвело до оголошення повітряної тривоги, а голова обласної військової адміністрації закликав мешканців міста сховатися в укриттях.
Серія вибухів пролунала у Харкові. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
В області оголошена повітряна тривога. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удари по місту.
Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!
Вибухи знову лунають у Харкові - ЗМІ14.05.24, 21:13 • 100814 переглядiв