У Харкові повідомили про чутні вибухи
Київ • УНН
За повідомленнями, у Харкові було чути серію вибухів, ймовірно, за межами міста.
За повідомленнями, у Харкові було чути серію вибухів, ймовірно, за межами міста, пише УНН.
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"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - повідомило "Суспільне".
Перед цим ПС ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.
Російські війська завдали удару по Харкову керованими авіабомбами24.06.24, 23:36 • 95275 переглядiв