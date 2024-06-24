Російські війська завдали удару по Харкову керованими авіабомбами
Київ • УНН
Російські військові атакували Харків і Харківський район керованими авіабомбами ввечері 24 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Увечері у понеділок, 24 квітня, російські військові вдарили керованими авіабомбами по Харкову та Харківському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Перед цим у місті чули серію вибухів.
За попередніми даними, окупанти вдарили КАБами по Харкову та Харківському району. Триває перевірка профільними службами
Він також додав, що наразі інформації про постраждалих не надходило.
У Харкові прозвучала серія вибухів24.06.24, 22:39 • 25534 перегляди