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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2802 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Харкові прозвучала серія вибухів

Київ • УНН

 • 25534 перегляди

У Харкові під час повітряної тривоги сталася серія вибухів, про що повідомила місцева влада.

У Харкові прозвучала серія вибухів

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Теоехова та голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

У Повітряних Силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив про російський КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо чи у місті. Ще вибух у Харкові

написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові! Будьте в укриттях

поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Лілія Подоляк

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