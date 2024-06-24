У Харкові прозвучала серія вибухів

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Теоехова та голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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У Повітряних Силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив про російський КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо чи у місті. Ще вибух у Харкові