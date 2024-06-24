У Харкові прозвучала серія вибухів
Київ • УНН
У Харкові під час повітряної тривоги сталася серія вибухів, про що повідомила місцева влада.
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Теоехова та голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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