В Харькове во время воздушной тревоги произошла серия взрывов, о чем сообщили местные власти.
В Харькове во время воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Теоехова и председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Воздушных Силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.
Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил о российском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.
В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем, в городе ли они. Еще взрыв в Харькове
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