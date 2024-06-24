В Харькове во время воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Теоехова и председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Воздушных Силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил о российском КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.

В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем, в городе ли они. Еще взрыв в Харькове написал в телеграмме городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове! Будьте в укрытиях проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

20 человек остаются госпитализированными после вражеских атак на Харьков