Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
Российские военные атаковали Харьков и Харьковский район управляемыми авиабомбами вечером 24 апреля, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
Вечером в понедельник, 24 апреля, российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковскому району. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Перед этим в городе слышали серию взрывов.
По предварительным данным, оккупанты ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району. Продолжается проверка профильными службами
Он также добавил, что пока информации о пострадавших не поступало.
В Харькове прозвучала серия взрывов24 июня 2024, 19:39 • 16241 просмотр
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