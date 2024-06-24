Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  114007 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  39121 просмотра
мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  100536 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  47631 просмотра
Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  38031 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  114007 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  234875 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  231963 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  235646 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  218839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  105250 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  112924 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  107201 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  108696 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  107686 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 20:36  •  16136 просмотра

Read in English

Российские военные атаковали Харьков и Харьковский район управляемыми авиабомбами вечером 24 апреля, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

Вечером в понедельник, 24 апреля, российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковскому району. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Перед этим в городе слышали серию взрывов.

По предварительным данным, оккупанты ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району. Продолжается проверка профильными службами

написал Синегубов.

Он также добавил, что пока информации о пострадавших не поступало.

В Харькове прозвучала серия взрывов24 июня 2024, 19:39 • 16241 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  47868 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  86059 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  100453 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  101787 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  90230 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  67892 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  45791 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  43804 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  39178 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160597 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Популярные

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

Соглашение по безопасности Украины и ЕС: СМИ раскрыли детали проекта документа

  •  38031 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  47631 просмотра
мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

мид россии вызвало посла США из-за ракетного удара по Севастополю

  •  100536 просмотра
"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

"Крым – это оккупированная территория, где идут боевые действия": в ОП прокомментировали взрывы в Севастополе

  •  39121 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  114007 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  114007 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  234875 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  231963 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  235646 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  218839 просмотра

Война

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага

  •  871 просмотра
На фронте произошло 135 боевых столкновений за сутки - Генштаб

На фронте произошло 135 боевых столкновений за сутки - Генштаб

  •  7294 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  16278 просмотра
Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб

Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб

  •  14130 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  20565 просмотра

политика

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  12352 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  16278 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  20565 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  22395 просмотра
Китай будет искать решение "кризиса в Украине" собственным способом - Си Цзиньпин

Китай будет искать решение "кризиса в Украине" собственным способом - Си Цзиньпин

  •  17593 просмотра

Война

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага

  •  871 просмотра
На фронте произошло 135 боевых столкновений за сутки - Генштаб

На фронте произошло 135 боевых столкновений за сутки - Генштаб

  •  7294 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  16278 просмотра
Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб

Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб

  •  14130 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  20565 просмотра

политика

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  12352 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  16278 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  20565 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  22395 просмотра
Китай будет искать решение "кризиса в Украине" собственным способом - Си Цзиньпин

Китай будет искать решение "кризиса в Украине" собственным способом - Си Цзиньпин

  •  17593 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  100315 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  103819 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  114083 просмотра

Экономика

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  12352 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  22395 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  47631 просмотра
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
Эксклюзив

  •  47868 просмотра
В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом света будет сложная - Коваленко

В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом света будет сложная - Коваленко

  •  16017 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  21818 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  24219 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  26759 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

23 июня 2024, 19:42  •  101639 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

23 июня 2024, 18:10  •  43523 просмотра