У Харкові побили дівчину, нападників шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до побиття дівчини у Шевченківському районі Харкова. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 28 листопада в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому невідомі знущаються та б’ють дівчину.
29 листопада працівники Шевченківського відділу поліції внесли інформацію з даного приводу до Єдиного обліку.
Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Поліцією проводиться перевірка. Встановлюються всі обставини та особи, причетні до події.
Нагадаємо, на Черкащині невідомі побили чоловіка та відібрали у нього центнер горіхів.