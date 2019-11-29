В Харькове избили девушку, нападавших ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к избиению девушки в Шевченковском районе Харькова. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 28 ноября в сети Интернет появилось видео, на котором неизвестные издеваются и бьют девушку.
29 ноября сотрудники Шевченковского отдела полиции внесли информацию по данному поводу в Единый учет.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Полицией проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к произошедшему.
Напомним, в Черкасской области неизвестные избили мужчину и отобрали у него центнер орехов.