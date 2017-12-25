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У Харкові підірвали автівку правоохоронця

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У понеділок зранку у Харкові підірвали автомобіль працівника правоохоронних органів, факт інціденту було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій Управління Національної поліції м.Харків.

У Харкові підірвали автівку правоохоронця

“Інформація (про вибух - ред.) надійшла о дев’ятій ранку. На місці події було керівництво управління національної поліції у Харківській області, керівництво Шевченківського відділу поліції — це територіально, де ця подія відбулась, експерти вибухотехнічного управління та слідчо-технічна група”, — повідомили в ГУНП.

Як повідомили в поліції, говорити про кількість вибухових пристроїв поки зарано.

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“Пошкоджено передню частину позашляховика , це сталось у результаті прикріплених до автівки вибухових пристроїв, скільки — зараз зарано говорити. Також незначні пошкодження отримали 7 автомобілів, які були припарковані поруч. Речові докази вилучені та направлені на експертизу, і вже є реєстрація, факт події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статею 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу". Санкція статті, згідно з кримінальним кодексом України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення”, — зазначили у відділі комунікації.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що зранку у Харкові підірвали автомобіль колишнього заступника глави Нацполіції регіону, начальника відділу оперативних розробок в східному регіоні Миколи Черемухіна.

За інформацією правоохоронців, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

“Постраждалих осіб немає”, — сказали в управлінні.

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