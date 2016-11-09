У Харкові невідомі влаштували пожежу в парку відпочинку
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На пульт рятувальників 8 листопада близько 22:30 надійшло повідомлення про пожежу в Центральному парку Харкова. Про це УНН повідомили в ДСНС в Харківській області.
“На місце виїхали три екіпажі рятувальників. Однак, коли пожежники прибули на місце виявилося, що загоряння вже ліквідували”, — розповів помічник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.
Охорона помітила загоряння і відразу ж почала самостійно гасити вогонь.
Подію внесено в журнал єдиного обліку правопорушень, ведеться перевірка, зазначили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
У харківській мерії вже зробили заяву, де вимагають покарати винних у підпалі.
“Ми доклали багато зусиль, щоб побудувати цей парк, тепер дуже багато людей працює для того, щоб харків’янам було комфортно там відпочивати. Нам важлива безпека людей. На записах відеокамер чітко видно, як людина заходить і організовує підпал. Ми вимагаємо знайти винних і покарати їх згідно з чинним законодавством”, — зазначив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Перевірка триває, збитки завдані вогнем встановлюється експертами.