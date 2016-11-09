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15 марта, 19:03 • 113315 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161129 просмотра

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15 марта, 13:22 • 134691 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 11:23 • 104632 просмотра

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В Харькове неизвестные устроили пожар в парке отдыха

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. На пульт спасателей 8 ноября около 22:30 поступило сообщение о пожаре в Центральном парке Харькова. Об этом сообщили УНН в ГосЧС в Харьковской области.

"На место выехали три экипажа спасателей. Однако, когда пожарные прибыли на место оказалось, что возгорание уже ликвидировали", - рассказал помощник начальника ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Охрана заметила возгорание и сразу же начала самостоятельно тушить огонь.

Событие внесли в журнал единого учета правонарушений, ведется проверка, отметили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В харьковской мэрии уже сделали заявление, где требуют наказать виновных в поджоге.

"Мы приложили много усилий, чтобы построить этот парк, теперь очень много людей работает для того, чтобы харьковчанам было комфортно там отдыхать. Нам важна безопасность людей. На записях видеокамер отчетливо видно, как мужчина заходит и организует поджог. Мы требуем найти виновных и наказать их в соответствии с действующим законодательством", - отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Проверка продолжается, ущерб, нанесенный огнем устанавливается экспертами.

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