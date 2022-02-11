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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59041 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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У Харкові невідомі пошкодили пам’ятний знак загиблим воїнам УПА: поліція встановлює обставини

У Харкові невідомі пошкодили пам’ятний знак загиблим воїнам УПА: поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 12360 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Харкові правопорушники облили червоною фарбою монумент загиблим воїнам УПА у парку Молодіжному. Як повідомили у ГУ НП у Харківській області, поліція встановлює особи невідомих, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, повідомлення про пошкодження пам'ятника надійшло 11 лютого об 11:06 від 45-річного чоловіка.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №1. Перевірка триває.

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