У Харкові невідомі пошкодили пам’ятний знак загиблим воїнам УПА: поліція встановлює обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Харкові правопорушники облили червоною фарбою монумент загиблим воїнам УПА у парку Молодіжному. Як повідомили у ГУ НП у Харківській області, поліція встановлює особи невідомих, передає УНН.
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За даними поліції, повідомлення про пошкодження пам'ятника надійшло 11 лютого об 11:06 від 45-річного чоловіка.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група поліції.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №1. Перевірка триває.
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