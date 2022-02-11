В Харькове неизвестные повредили памятный знак погибшим воинам УПА: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Харькове правонарушители облили красной краской монумент погибшим воинам УПА в Молодежном парке. Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, полиция устанавливает личности неизвестных, передает УНН.
Детали
По данным полиции, сообщение о повреждении памятника поступило 11 февраля в 11:06 от 45-летнего мужчины.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Информация о событии зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается.
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