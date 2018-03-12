У Харкові легковик наїхав на школяра на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Легковий автомобіль Chevrolet у Харкові скоїв наїзд на 16-річного школяра, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції сьогодні близько 8:00. За адресою поліцейські встановили, що 16-річний підліток намагався перейти дорогу на нерегульованому пішохідному переході та вибіг на проїжджу частину з-за вантажного автомобіля. Водій автівки не впорався з керуванням та дзеркалом зачепив пішохода”, — зазначили в поліції.
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Інцидент стався на вулиці Роганській. У результаті хлопець отримав незначні забої. Від госпіталізації він відмовився.
Щодо 36-харків’янки, яка була за кермом Chevrolet, складено протокол за ст. 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Нагадаємо, у Чернівцях 11-річна дівчинка потрапила під колеса авто, її госпіталізували до лікарні для обстеження.