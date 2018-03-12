В Харькове легковушка наехала на школьника на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Легковой автомобиль Chevrolet в Харькове совершил наезд на 16-летнего школьника, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции сегодня около 8:00. По адресу полицейские установили, что 16-летний подросток пытался перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и выбежал на проезжую часть из-за грузового автомобиля. Водитель автомобиля не справился с управлением и зеркалом задел пешехода", - отметили в полиции.
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Инцидент произошел на улице Роганской. В результате парень получил незначительные ушибы. От госпитализации он отказался.
Относительно 36-харьковчанки, которая была за рулем Chevrolet, составлен протокол по ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Напомним, в Черновцах 11-летняя девочка попала под колеса авто, ее госпитализировали в больницу для обследования.