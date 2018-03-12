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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45840 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58105 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61531 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 103066 просмотра

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В Харькове легковушка наехала на школьника на пешеходном переходе

В Харькове легковушка наехала на школьника на пешеходном переходе

Киев  •  УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Легковой автомобиль Chevrolet в Харькове совершил наезд на 16-летнего школьника, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в Индустриальный отдел полиции сегодня около 8:00. По адресу полицейские установили, что 16-летний подросток пытался перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и выбежал на проезжую часть из-за грузового автомобиля. Водитель автомобиля не справился с управлением и зеркалом задел пешехода", - отметили в полиции.

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Инцидент произошел на улице Роганской. В результате парень получил незначительные ушибы. От госпитализации он отказался.

Относительно 36-харьковчанки, которая была за рулем Chevrolet, составлен протокол по ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, в Черновцах 11-летняя девочка попала под колеса авто, ее госпитализировали в больницу для обследования.

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