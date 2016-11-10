У Харкові іномарка врізалася в трамвай
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Харкові на Московському проспекті 9 листопада о 17:50 сталася ДТП без постраждалих. Про це УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова.
Водій іномарки здавав заднім ходом і зіткнувся з громадським транспортом.
Автомобіль Ford Escort рухався з боку провулка Московського в напрямку вул.Броненосця Потьомкіна.
Водій після виконання маневру почав здавати заднім ходом та скоїв зіткнення з громадським транспортом, а саме з трамваєм № 8, який рухався в попутному напрямку.
На водія Ford був складений адміністративний протокол за ст.124.