В Харькове иномарка врезалась в трамвай
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харькове на Московском проспекте 9 ноября в 17:50 произошло ДТП без пострадавших. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Водитель иномарки сдавал задним ходом и столкнулся с общественным транспортом.
Автомобиль Ford Escort двигался со стороны переулка Московского в направлении ул. Броненосца Потемкина.
Водитель после выполнения маневра начал сдавать задним ходом и совершил столкновение с общественным транспортом, а именно с трамваем № 8, который двигался в попутном направлении.
На водителя Ford был составлен административный протокол по ст.124.