В Харькове иномарка врезалась в трамвай

Водитель иномарки сдавал задним ходом и столкнулся с общественным транспортом.

Автомобиль Ford Escort двигался со стороны переулка Московского в направлении ул. Броненосца Потемкина.

Водитель после выполнения маневра начал сдавать задним ходом и совершил столкновение с общественным транспортом, а именно с трамваем № 8, который двигался в попутном направлении.

На водителя Ford был составлен административный протокол по ст.124.