У Харкові держслужбовці продали приміщення вартістю понад 80 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові держслужбовці продали приміщення державного підприємства вартістю на понад 80 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"Прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного відчуження нерухомості державного підприємства вартістю понад 80 млн грн (ч. 2 ст. 364 КК України)", - сказано у повідомленні.
У ході роботи на напрямку представницької діяльності виявлено, що службовими особами державного підприємства спільно з органами, які мають повноваження на примусове відчуження майна, незважаючи на відповідний мораторій, незаконно продано приміщення державного підприємства, які розташовані у центрі місті Харків.
Ринкова вартість вказаних приміщень складає понад 80 млн грн, при тому, що їх продано на підставі боргу у 20 разів менше.
Наразі прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем на користь третіх осіб, що призвело до настання тяжких наслідків).
Крім того, планується вжиття заходів представницького характеру щодо визнання недійсними відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та повернення його у власність держави.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні мільйонів гривень, виділених державою на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.