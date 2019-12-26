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В Харькове чиновники продали помещение стоимостью более 80 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Харькове чиновники продали помещение государственного предприятия стоимостью более чем 80 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту незаконного отчуждения недвижимости государственного предприятия стоимостью более 80 млн грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В ходе работы в направлении представительской деятельности обнаруженно, что должностными лицами государственного предприятия совместно с органами, имеющими полномочия на принудительное отчуждение имущества, несмотря на соответствующий мораторий, незаконно продано помещение государственного предприятия, расположенные в центре городе Харьков.

Рыночная стоимость указанных помещений составляет более 80 млн грн, при том, что их продано на основании долга в 20 раз меньше. Прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, что привело к наступлению тяжких последствий).

Кроме того, планируется принятие мер представительского характера о признании недействительными соответствующих договоров купли-продажи недвижимого имущества и возвращения его в собственность государства.

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.

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