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У Харкові чоловік на викраденому авто збив поліцейського, оголошено операцію "Перехоплення"

Київ • УНН

 • 20966 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Харкові правоохоронці шукають невідомого, який викрав автомобіль та здійснив наїзд на поліцейського. Останній із забоями доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

У Харкові чоловік на викраденому авто збив поліцейського, оголошено операцію "Перехоплення"

Повідомлення про подію по вулиці Мінській надійшло до поліції 10 травня, близько 15:00.

Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. З забоями поліцейського доставили до лікарні.

Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області по місту і прилеглих районах введено поліцейську операцію "Перехоплення".

Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в Одеській області мотоцикліст збив курсанта поліцейського вишу та втік. Постраждалого було госпіталізовано з переломами обох гомілок.

 

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