У Харкові чоловік на викраденому авто збив поліцейського, оголошено операцію "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Харкові правоохоронці шукають невідомого, який викрав автомобіль та здійснив наїзд на поліцейського. Останній із забоями доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про подію по вулиці Мінській надійшло до поліції 10 травня, близько 15:00.
Працівники патрульної поліції помітили чоловіка, який розбив скло і намагався проникнути до автівки. При спробі затримання зловмисник штовхнув поліцейського та, сівши за кермо транспортного засобу, здійснив наїзд на правоохоронця. З забоями поліцейського доставили до лікарні.
Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації.
За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області по місту і прилеглих районах введено поліцейську операцію "Перехоплення".
Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, в Одеській області мотоцикліст збив курсанта поліцейського вишу та втік. Постраждалого було госпіталізовано з переломами обох гомілок.