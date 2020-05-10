В Харькове мужчина на угнанном авто сбил полицейского, объявлена операция "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Харькове правоохранители ищут неизвестного, который похитил автомобиль и совершил наезд на полицейского. Последний с ушибами доставлен в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии на улице Минской поступило в полицию 10 мая, около 15:00.
Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя. С ушибами полицейского доставили в больницу.
Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации.
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающих районах введена полицейская операция "Перехват".
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Одесской области мотоциклист сбил курсанта полицейского вуза и скрылся. Пострадавший был госпитализирован с переломами обеих голеней.