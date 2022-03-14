У Харкові біля центрального ринку спалахнула пожежа, лунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вночі у Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку. Також лунали вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне".
Деталі
Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених з'ясовується.
На місці події працюють пожежники та рятувальники.
Цитата
"Вогонь спалахнув близько 23:30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Запоріжжя прибули перші біженці з Маріуполя.