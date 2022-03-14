В Харькове возле центрального рынка вспыхнул пожар, раздавались взрывы

Детали

Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых выясняется.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

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"Огонь вспыхнул около 23:30 - в это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города", - говорится в сообщении.

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