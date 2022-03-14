До Запоріжжя прибули перші біженці з Маріуполя

Цитата

"В обласному гуманітарному штабу пошукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог. Біженцям відразу надають усю необхідну допомогу: вони отримають безпечний прихисток, їх нагодують. Процес гостинного прийому тримаю під особистим контролем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.