До Запоріжжя прибули перші біженці з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До Запоріжжя прибули перші біженці з Маріуполя. Людям одразу надають усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram, передає УНН.
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"В обласному гуманітарному штабу пошукачів притулку зустрічають фахівці хабу, волонтери, представники соціальних служб, психолог. Біженцям відразу надають усю необхідну допомогу: вони отримають безпечний прихисток, їх нагодують. Процес гостинного прийому тримаю під особистим контролем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.