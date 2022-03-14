В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя

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"В областном гуманитарном штаба поисковиков приюта встречают специалисты хаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Беженцам сразу оказывают всю необходимую помощь: они получат безопасное убежище, их накормят. Процесс радушного приема держу под личным контролем", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который регламентирует условия пребывания украинских беженцев в стране и их социальную поддержку.