В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя. Людям сразу оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram, передает УНН.
Цитата
"В областном гуманитарном штаба поисковиков приюта встречают специалисты хаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Беженцам сразу оказывают всю необходимую помощь: они получат безопасное убежище, их накормят. Процесс радушного приема держу под личным контролем", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который регламентирует условия пребывания украинских беженцев в стране и их социальную поддержку.