У Кенії обвал у школі: семеро дітей загинули, 57 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні у столиці Кенії Найробі стався обвал у школі "Дорогоцінні таланти", внаслідок якого загинуло семеро дітей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За даними видання, через обвал загинули семеро дітей, поранені ще 57.
"57 школярів були доставлені у лікарню для лікування, і ми також можемо підтвердити, що загинули семеро", - сказав офіційний представник уряду Кенії Сайрус Огуна.
Як уточнює Mirror, обвал стався через каналізацію, яка, за словами директора школи Моісея Вайнайна, була нещодавно збудована за класними кімнатами, що ослабило фундамент будівлі.
Нагадаємо, близько 30 дітей загинули на пожежі у школі в Ліберії.