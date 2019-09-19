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Близько 30 дітей загинули на пожежі у школі в Ліберії

Близько 30 дітей загинули на пожежі у школі в Ліберії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У результаті пожежі в школі в Ліберії загинули щонайменше 27 дітей. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє The Independent, передає УНН.

Пожежа розгорілася в одній зі шкіл в східному передмісті столиці Монровії, зачепивши гуртожиток і будівлю школи, де учні спали ночами.

"Діти вивчали Коран, коли спалахнула пожежа", - сказав представник поліції Мозес Картер.

Картер спочатку заявляв, що 30 дітей були вбиті, перш ніж уточнити кількість загиблих - 27. Тільки імаму, вчителю і двом учням вдалося врятуватися, сказав він.

Нагадаємо, у США літак впав на школу.

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