Близько 30 дітей загинули на пожежі у школі в Ліберії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У результаті пожежі в школі в Ліберії загинули щонайменше 27 дітей. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє The Independent, передає УНН.
Пожежа розгорілася в одній зі шкіл в східному передмісті столиці Монровії, зачепивши гуртожиток і будівлю школи, де учні спали ночами.
"Діти вивчали Коран, коли спалахнула пожежа", - сказав представник поліції Мозес Картер.
Картер спочатку заявляв, що 30 дітей були вбиті, перш ніж уточнити кількість загиблих - 27. Тільки імаму, вчителю і двом учням вдалося врятуватися, сказав він.
Нагадаємо, у США літак впав на школу.