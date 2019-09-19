Около 30 детей погибли на пожаре в школе в Либерии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В результате пожара в школе в Либерии погибли по меньшей мере 27 детей. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает The Independent, передает УНН.
Пожар разгорелся в одной из школ в восточном пригороде столицы Монровии, задев общежитие и здание школы, где ученики спали по ночам.
"Дети изучали Коран, когда вспыхнул пожар", - сказал представитель полиции Мозес Картер.
Картер сначала заявлял, что 30 детей были убиты, прежде чем уточнить количество погибших - 27. Только имаму, учителю и двум ученикам удалось спастись, сказал он.
Напомним, в США самолет упал на школу.