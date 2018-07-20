У Казахстані поставили посмертний діагноз олімпійському медалісту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Казахстані лікарі поставили посмертний діагноз фігуристові, бронзовому призеру Олімпіади-2014 Денису Тену, передає УНН з посиланням на Nur.kz.
Віце-міністр охорони здоров'я Казахстану Лязат Актаєва повідомила, що це були "множинні колото-різані рани верхньої частини правого стегна і сідничної області, множинні садна обличчя, верхніх кінцівок, області обох колінних суглобів, геморагічний шок, клінічна смерть".
Коли бригада швидкої прибула до Дениса, як повідомляється, навколо нього вже була величезна калюжа крові - метр на півтора.
"Крововтрати візуально визначені, як три літри. Згідно з медлітературою вважається, що пошкодження саме магістральних судин, саме стегнової артерії, непоправна втрата крові настає протягом 2-3 хвилин з моменту пошкодження. Це велика магістральна судина, тому обсяг крововтрати був значним. За даними лікарів, травми, нанесені Денису, є несумісними з життям. Смертельна рана - це пошкодження магістральної судини в області стегна, саме воно визначило обсяг крововтрати", - заявила Актаєва.
Вона зазначила, що врятувати фігуриста було б можливим, якби йому відразу наклали джгут і зупинили кров - тоді шансів на те, що він виживе, було б більше.
Нагадаємо, у Казахстані вбили олімпійського призера з фігурного катання Дениса Тена.