В Казахстане поставили посмертный диагноз олимпийскому медалисту

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева сообщила, что это были "множественные колото-резанные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть".

Когда бригада скорой прибыла к Денису, как сообщается, вокруг него уже была огромная лужа крови - метр на полтора.

"Кровопотери визуально определены, как три литра. Согласно медлитературе считается, что повреждение именно магистральных сосудов, именно бедренной артерии, невосполнимая кровопотеря наступает в течение 2-3 минут с момента повреждения. Это крупный магистральный сосуд, поэтому объем кровопотери был значительным. По данным врачей, травмы, нанесенные Денису, являются несовместимыми с жизнью. Смертельная рана – это повреждение магистрального сосуда в области бедра, именно оно определило объем кровопотери", - заявила Актаева.

Она отметила, что спасти фигуриста было бы возможно, если бы ему сразу наложили жгут и остановили кровь - тогда шансов на жизнь было бы больше.

Напомним, в Казахстане убили олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена.