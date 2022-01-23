У Карпатах лавина накрила п'ятьох туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Закарпатській області під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 чоловік, п'ятьох з них накрило лавиною. Як повідомили у ДСНС, туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала, передає УНН.
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Сьогодні об 11:31 надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 чоловік, п'ятьох з них накрило лавиною.
Подія трапилась поблизу метеостагції Плай, поблизу села Гукливий Воловецької ТГ, Мукачівького району.
Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала васлідок потрапляння у лавину та потребує в транспортування.
Що було раніше
Вчора, 22 січня, о 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали.
Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати.