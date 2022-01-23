У Карпатах рятувальники шукають чотирьох лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Карпатах рятувальники шукають чотирьох туристів. Вони зникли напередодні під час катання на лижах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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“О 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали”, — йдеться в повідомленні.
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Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати. Рятувальники направили їх у село Березники. Пошукові роботи тривають.
В операції задіяні семеро рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Температура повітря в районі пошуку близько 10 градусів морозу.