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У Карпатах рятувальники шукають чотирьох лижників

У Карпатах рятувальники шукають чотирьох лижників

Київ • УНН

 • 17847 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Карпатах рятувальники шукають чотирьох туристів. Вони зникли напередодні під час катання на лижах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Цитата

“О 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв’язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв’язок і повідомили свої координати. Рятувальники направили їх у село Березники. Пошукові роботи тривають.

В операції задіяні семеро рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Температура повітря в районі пошуку близько 10 градусів морозу.

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