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У Канаді зруйновано 7 будинків через ДТП і вибух газу

У Канаді зруйновано 7 будинків через ДТП і вибух газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Лондон в канадській провінції Онтаріо жінка на автомобілі врізалася в будинок, внаслідок чого вибухнув газ. Семеро людей постраждали, стільки ж будинків зруйновані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.

Серед семи постраждалих одна людина залишається в лікарні, це один з пожежних, які ліквідовували наслідки інциденту.

За даними місцевих рятувальників, евакуйовані жителі близько 100 будинків, влада була вимушена викупити номери у декількох готелях, аби розмістити людей.

Правоохоронці затримали 23-річну дівчину, яка була за кермом автомобіля, їй висунули звинувачення в порушенні правил дорожнього руху, перевищенні швидкості та заподіянні тілесних ушкоджень. Судове засідання призначили на 4 вересня.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів на нафтопереробному заводі у Канаді.

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