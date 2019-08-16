У Канаді зруйновано 7 будинків через ДТП і вибух газу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Лондон в канадській провінції Онтаріо жінка на автомобілі врізалася в будинок, внаслідок чого вибухнув газ. Семеро людей постраждали, стільки ж будинків зруйновані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
Серед семи постраждалих одна людина залишається в лікарні, це один з пожежних, які ліквідовували наслідки інциденту.
За даними місцевих рятувальників, евакуйовані жителі близько 100 будинків, влада була вимушена викупити номери у декількох готелях, аби розмістити людей.
Правоохоронці затримали 23-річну дівчину, яка була за кермом автомобіля, їй висунули звинувачення в порушенні правил дорожнього руху, перевищенні швидкості та заподіянні тілесних ушкоджень. Судове засідання призначили на 4 вересня.
Нагадаємо, потужний вибух прогримів на нафтопереробному заводі у Канаді.