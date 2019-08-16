В Канаде разрушено 7 домов из-за ДТП и взрыва газа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ. Семь человек пострадали, столько же домов разрушены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Среди семи пострадавших один человек остается в больнице, это один из пожарных, которые ликвидировали последствия инцидента.
По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов, власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.
Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений. Судебное заседание назначено на 4 сентября.
Напомним, мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде.