Потужний вибух прогримів на нафтопереробному заводі у Канаді

"Ми можемо підтвердити, що на нашому Сент-Джонському нафтопереробному заводі відбувся великий інцидент", - заявив Irving Oil у Twitter.

Поліція Сент-Джон заявила, що вживає належних заходів у зв’язку із вибухом на НПЗ. Правоохоронці рекомендували місцевим жителям уникати зони поблизу заводу. Близькі вулиці також були закриті, але евакуація мешканців району не проводилась.

Місцеві жителі повідомили, що полум'я було видно здалеку, звук вибуху чули мешканці по всьому місту. Інформація про загиблих і постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, в результаті вибуху газового балона на заводі в Пермі в Росії померли три людини.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo

— Julia Wright (@thewrightpage) 8 жовтня 2018 р.