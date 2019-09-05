У Канаді страйкують таксисти через реформу транспортної галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У найбільшій канадській провінції Квебек з вівторка, 3 вересня, триває страйк водіїв таксі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.
Страйки триватимуть почергово у різних містах провінції.
Речник асоціації таксистів Серж Лебро зазначив, що мета страйків - зупинити запропоновану владою Квебеку реформу транспортної галузі, яка покликана полегшити роботу компаній, подібних до Убер.
3 вересня страйк проходив у менших містах, тож не спричинив великих незручностей. Однак у четвер на роботу не вийдуть таксисти в столиці провінції Квебек-сіті, а також у передмісті Оттави - Гатіно й Монреаля - Леві.
Очікується, що ці страйки матимуть більш відчутний вплив на побут жителів.
Нагадаємо, у Канаді зійшов з рейок потяг з хімікатами, оголошено евакуацію.