В Канаде бастуют таксисты из-за реформы транспортной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В самой большой канадской провинции Квебек со вторника, 3 сентября, продолжается забастовка водителей такси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.
Забастовки продлятся поочередно в разных городах провинции.
Представитель ассоциации таксистов Серж Лебре отметил, что цель забастовки - остановить предложенную властями Квебека реформу транспортной отрасли, которая призвана облегчить работу компаний, подобных Убер.
3 сентября забастовка проходила в небольших городах, поэтому не вызвала больших неудобств. Однако в четверг на работу не выйдут таксисты в столице провинции Квебек-сити, а также в пригороде Оттавы - Гатино и Монреаль - Леви.
Ожидается, что эти забастовки будут иметь более ощутимое влияние на быт жителей.
Напомним, в Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами, объявлена эвакуация.