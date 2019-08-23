У Камеруні бойовики "Боко Харам" вбили водія автобуса і викрали сім пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Терористичне угрупування "Боко Харам" захопило автобус в Камеруні у вівторок, в результаті чого водій автобуса був убитий, сім пасажирів викрадені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"У момент нападу терористів в автобусі було 19 пасажирів. Водій загинув на місці, а сім пасажирів були викрадені. Решта 11 пасажирів були врятовані силами безпеки", - заявили в армії, зазначивши, що трагедія сталася в населеному пункті в департаменті Логон і Чари північного регіону.
За даними місцевої влади, армія Камеруну проводить рятувальну операцію для звільнення пасажирів.
Нагадаємо, у Камеруні бойовики "Боко Харам" вбили 37 людей.